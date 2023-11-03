Сотни людей в Париже потребовали от Израиля остановить атаки на сектор Газа

В Париже на площади Республики несколько сотен протестующих требовали остановить наземную и воздушную военные операции Израиля в секторе Газа. Митингующие обратились к своему правительству и президенту, чтобы они предприняли шаги для прекращения боевых действий в регионе. #trtнарусском #париж #протест #митинг #палестина #газа #секторгаза #франция #израиль #военнаяоперация #война #поддержкапалестины #митнгзапалестину #правительство #запалестину #свободупалестине #нетвойне #макрон #израильскиеавиаудары #атакаизраиля #помощьпалестине #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian