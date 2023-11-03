В Казахстане проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. Перед мероприятием в Астане прошло заседание на уровне министров иностранных дел.

Несправедливая и бесчеловечная практика применяется в отношении турок-киприотов, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего выступления: «Мы все должны выступить против изоляции ТРСК».

Анкара также продолжит поддерживать Азербайджан в контексте событий в Карабахе, а также осуждает действия Израиля в секторе Газа.

У стран-участниц Организации тюркских государств есть большой потенциал для сотрудничества во многих сферах, особенно в области торговли, экономики, энергетики и транспорта, отметил министр.

«Мы очень довольны быстрой институционализацией и углублением сотрудничества между странами-членами Организации тюркских государств», — сказал Фидан, подчеркнув, что необходимо сделать Транскаспийский международный коридор еще более привлекательным с точки зрения инвестиций.

В ходе выступления он также повторил, что убийство мирных жителей в секторе Газа недопустимо, гуманитарная помощь должна беспрепятственно поступать в регион, прекращение огня необходимо объявить как можно скорее.