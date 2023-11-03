3 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израиль атаковал школу в Газе запрещенной фосфорной бомбой
Очевидцы сообщают, что во время обстрела школы в секторе Газа израильская армия применила боеприпасы с белым фосфором. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #фосфор #белыйфосфор #израильскиеавиаудары #школа #атакаизраиля #обстрелшколы #израильскаяармия #боеприпасы #запрещенноеоружие #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #trtrussian
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