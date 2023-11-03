Эрдоган: Турция отправила жителям Газы 10 самолетов с гумпомощью

Мы работаем над новыми механизмами, которые будут гарантировать безопасность каждого, независимо от того, являются ли они мусульманами, христианами или евреями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время 10-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), комментируя ситуацию в секторе Газа. #trtнарусском #эрдоган #палестина #казахстан #турция #астана #газа #секторгаза #отг #организациятюрксихгосударств #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #гумпомощь #гуманитарнаяпомощь #безопасность #израильскиеавиаудары #самолет #помощьпалестине #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian