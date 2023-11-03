Европе нужна новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Политик отметил: подход Брюсселя к войне Москвы и Киева потерпел «‎полный провал‎». Потому Евросоюзу нужен план Б, который приведет к деэскалации, прекращению боевых действий и мирным переговорам.

«Венгрия поддерживает план Б. Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины‎»‎, — заявил премьер.

Кроме того, Орбан подчеркнул: расчеты лидеров ЕС, что РФ потерпит поражение в войне с Украиной, не имеют под собой оснований. Потому, по словам политика, Европе нужна другая стратегия.

«‎‎Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», — отметил Орбан.

«‎Лидеры ЕС хотят, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять ей финансирование и вооружения»‎, — уточнил премьер. С его точки зрения, такая стратегия «‎несостоятельна»‎.

Виктор Орбан также выразил уверенность, что «‎‎новая архитектура европейской безопасности будет включать в себя Турцию и это окажет [положительное] влияние на весь тюркский мир». «‎Без Турции не может быть безопасности в Европе»‎, — заключил премьер.