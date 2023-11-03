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TURKTIME: Токаев назвал девиз председательства Казахстана в ОТГ
В Казахстане проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. Президенты стран-участниц ОТГ обсудят актуальные вопросы повестки организации
TURKTIME: Токаев назвал девиз председательства Казахстана в ОТГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Others
3 ноября 2023 г.

В ходе 10-го саммита ОТГ председательство в объединении на 2024 год перейдет от Узбекистана к Казахстану. Президент страны Касым-Жомарт Токаев озвучил девиз председательства Астаны.

«В целях содействия тюркскому единству наше председательство будет проходить под девизом «Тюркская эпоха» или TURKTIME», – сказал Токаев.

Он пояснил, что в этом слове зашифрованы восемь приоритетов организации: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy).

Эти приоритеты рассчитаны на краткосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита Организации.

«Популяризация тюркского единства имеет большое значение. Нас связывают общая культура, язык и менталитет. В связи с этим необходимо привести флаги и эмблемы ОТГ и ее структур к единому образцу», – добавил он.

В пятницу в Астане стартовал юбилейный саммит ОТГ. Перед началом мероприятия участники встречи сделали совместное фото.

На открытии мероприятия Токаев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики.

«Рад приветствовать вас в Казахстане, который является родным очагом тюркских народов. Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого господина Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики», – сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что Турция стала сильным государством, которое имеет влияние во всем мире, благодаря выдающимся личным качествам президента Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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