ПОЛИТИКА
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Километровая очередь за хлебом в лагере беженцев Нусейрат
Жители полуразрушенного лагеря для беженцев Нусейрат в Газе по несколько часов стоят в очереди за хлебом. Палестинцы жалуются, что многие пекарни не работают из-за продолжающихся израильских авиаударов и отсутствия топлива для генераторов. #trtнарусском ##палестина #газа #секторгаза #нусейрат #лагерьбеженцев #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #беженцы #палестинскиебеженцы #хлеб #израильскиеавиаудары #паекарня #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
тиьить / Others
3 ноября 2023 г.
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