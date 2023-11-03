Километровая очередь за хлебом в лагере беженцев Нусейрат

Жители полуразрушенного лагеря для беженцев Нусейрат в Газе по несколько часов стоят в очереди за хлебом. Палестинцы жалуются, что многие пекарни не работают из-за продолжающихся израильских авиаударов и отсутствия топлива для генераторов. #trtнарусском ##палестина #газа #секторгаза #нусейрат #лагерьбеженцев #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #беженцы #палестинскиебеженцы #хлеб #израильскиеавиаудары #паекарня #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian