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Президент Казахстана стал обладателем турецкой машины Togg
Ключи от автомобиля президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву лично вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Казахстана стал обладателем турецкой машины Togg
Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
3 ноября 2023 г.

В Астане завершился саммит Организации тюркских государств. На мероприятии Токаев объявил, что Казахстан официально принимает председательство в организации. «Узбекистан активно работал во благо нашей организации, хотим выразить за это благодарность. Казахстан официально принимает председательство в Организации тюркских государств. Для нас это большая ответственность. Мы продолжим работать на благо организации», — отметил президент Казахстана. По итогам саммита президенты стран-участниц ОТГ подписали более 10 документов, включая Астанинский акт, решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств, а также план действий по реализации программы транспортной связи на 2023-2027 годы. После мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Токаеву подарок — автомобиль турецкого производства Togg черного цвета. Ранее ключи от машины также получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухмедов и Шавкат Мирзиёев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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