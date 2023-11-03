Города Германии стали еще одним фронтом войны между Израилем и Палестиной. Об этом пишет газета Politico в репортаже о настроениях немцев на фоне ближневосточного конфликта.

В Берлине проживает около 30 тыс. палестинцев, это одна из крупнейших общин диаспоры за пределами Ближнего Востока. Потому решение правительства ФРГ запретить любые пропалестинские демонстрации вызвало гнев общины и обвинение властей в ограничении свободы слова.

Главной площадкой для пропалестинских акций в Берлине стал район Нойкёльн на юго-востоке города, где проживает множество иммигрантов с Ближнего Востока. Некоторые палестинские активисты призывают жителей выходить почти каждую ночь на демонстрации против израильской агрессии в Газе.

18 октября на призыв активистов откликнулись сотни людей, собравшихся на демонстрацию солидарности с Палестиной. Полиция Берлина запретила проведение акции, предупредив участников, что те нарушают закон. Власти ФРГ приняли решение запретить пропалестинские демонстрации, считая, что на них якобы звучат «антисемитские» лозунги.

К концу ночи полиция произвела 174 ареста, задержав в том числе 29 несовершеннолетних. По данным правоохранителей, в ходе столкновений в Нойкельне пострадали 65 офицеров.

«От реки до моря Палестина будет свободна», — скандировали многие в толпе на демонстрации 18 октября. Прокуратура Берлина ранее посчитала, что этот лозунг — призыв к уничтожению Израиля, потому его высказывание отныне считается уголовным преступлением.

В середине октября органы образования Берлина заявили школам, что могут запретить учащимся носить палестинский шарф куфия и наклейки с надписью «Свободная Палестина».

«‎‎Я чувствую, что в Германии нам не разрешено высказывать свое мнение», — заявил агентству Reuters Салех Саид, 32-летний немец, родившийся в семье палестинцев.

Власти обвиняют в двойных стандартах

В то же время произраильские марши и демонстрации в Германии никак не запрещаются, напротив, в стране почти каждую неделю проходят акции солидарности с Израилем. Такое двойственное отношение властей ФРГ к ситуации, когда палестинские марши запрещают, а произраильские акции разрешают, вызвало сильные дебаты в немецком обществе.

Хотя подобные споры возникают не только в Германии, но и, например, во Франции, где власти также запретили пропалестинские демонстрации, в ФРГ эта тема еще более чувствительна из-за нацистского прошлого страны.

«История Германии и наша ответственность, вытекающая из холокоста, делают нашим долгом отстаивание существования и безопасности Израиля», — заявил канцлер Олаф Шольц во время визита в Израиль 17 октября.

Главная проблема для Шольца — далеко не все в Германии согласны с такой односторонней позицией Берлина. Многие политики требуют занять взвешенную нейтральную позицию и осудить авиаудары Израиля по мирным жителям в Газе.

Более 8 тыс. человек были убиты в секторе Газа с тех пор, как Израиль начал воздушные удары по эксклаву.

Сообщество на грани

После демонстрации 18 октября в Нойкельне и арестов участников пропалестинских акций напряженность в Берлине и других городах Германии резко возросла, пишет Politico. По данным издания, полиция ФРГ также усилила охрану в еврейских культурных учреждениях и молитвенных домах.

Правоохранители по-прежнему запрещают многие пропалестинские демонстрации, мотивируя это тем, что существует высокий риск «разжигания ненависти» и угрозы общественной безопасности. Демонстранты все равно выходят почти каждую неделю к Бранденбургским воротам, что приводит к ожесточенным столкновениям с полицией, отмечает газета.

Протест среди политиков

Не все в парламенте ФРГ поддержали курс властей на запрет акций в поддержку Палестины. Действия полиции вызвали протест в среде левых политиков, пишет Politico. Они задаются вопросом, не считается ли запрет на пропалестинские протесты злоупотреблением со стороны государства.

По словам левых депутатов, такие запреты подавляют законные опасения жителей ФРГ по поводу жертв среди гражданского населения в Газе, убитых во время израильских авианалетов. Многие крайне левые политики в знак протеста против решения властей запретить митинги в поддержку Палестины также присоединились к акциям.

Но власти Берлина утверждают, что на таких акциях все равно звучит «антисемитская» риторика, потому придерживаются запрета.

Politico обращает внимание на то, что ультраправые партии не поддерживают решение властей в одностороннем порядке занять сторону Израиля. Один недавний опрос показал, что 78% сторонников крайне правой «Альтернативы для Германии» не согласны с идеей о том, что у страны есть «особые обязательства перед Израилем». Крайне правые политики также призвали Германию преодолеть «культ вины».

Палестинцы боятся потерять визы

Агентство Reuters отмечает: запрет на пропалестинские демонстрации вызвал еще больший протест в мусульманских сообществах Германии и Франции. В этих странах проживают наибольшее количество мусульман в Европе.

Глава МВД Франции Жерар Дарманен 12 октября наложил общенациональный запрет на пропалестинские протесты, сославшись на риск общественных беспорядков.

На выходных полиция Парижа ввела запрет на «присутствие и передвижение людей с пропалестинской символикой». С 12 октября правоохранители выписали 827 штрафов и арестовали 43 человека.

13 октября десятки тысяч людей вышли в поддержку Палестины по всему миру, однако любые подобные акции в Германии и Франции были запрещены.

Сторонники палестинцев в беседе с агентством заявили, что чувствуют себя лишенными возможности публично выражать поддержку Палестине или беспокойство по поводу гибели людей в Газе, не рискуя при этом потерять работу или иммиграционный статус. Ранее власти ФРГ заявили, что будут депортировать всех, кто замечен на пропалестинских демонстрациях с «‎антисемитской символикой или лозунгами»‎.

«Мы напуганы, мы обеспокоены тем, что нас обвинят в оправдании терроризма, хотя мы просто хотим поддержать гуманитарное дело», — заявила Reuters Мессика Меджуб, 20-летняя студентка французско-алжирского происхождения, изучающая историю.

Правозащитники критикуют действия Берлина и Парижа

Правозащитные группы Франции и ФРГ также заявляют, что еврейские общины необходимо защищать. Но нельзя при этом запрещать проводить мирные протесты.

«Закон о правах человека не позволяет правительству просто заявить о наличии обеспокоенности по поводу насилия и использовать это в качестве оправдания для запрета протестов», — заявил Бенджамин Уорд, заместитель директора Human Rights Watch.

Правозащитники из Amnesty International заявили, что оправдания немецкой полицией запрета пропалестинских группировок, по-видимому, основаны на «стигматизирующих и дискриминационных стереотипах». Полиции, в частности, предписано задерживать людей «из арабской диаспоры, в частности палестинского происхождения».

Венгрия и Австрия также блокируют пропалестинские протесты с 7 октября, в то время как в остальной Европе крупные митинги в поддержку палестинцев проходят с небольшими ограничениями.