Узбекистан призывает страны Организации тюркских государств (ОТГ) совместно разработать хартию тюркского мира. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в Астане.

«‎Наша главная цель — укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках организации, чтобы совместно и эффективно преодолеть все преграды. В этой связи считаю необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности‎»‎, — приводит слова политика агентство ТАСС.

«‎‎Предлагаю подготовить эту своеобразную символическую энциклопедию с участием ведущих ученых и экспертов сферы»‎, — призвал Мирзиёев.

Президент также призвал страны ОТГ активизировать создание тюркского банка развития.

«‎В целях усиления промышленной кооперации между нашими государствами и реализации крупных инвестиционных проектов мы должны активизировать работу по созданию тюркского банка развития. Мы готовы разместить это финансовое учреждение в Ташкенте»‎, — подчеркнул глава республики.

Кроме того, Мирзиёев коснулся темы транспортных коридоров, диверсификации глобальных логистических цепочек и формирования единой транзитной сети для стран ОТГ. Он отметил в качестве перспективных проект Среднего транспортного коридора, а также других маршрутов, проходящих через тюркские страны «‎‎к рынкам Китая, Южной Азии и Европы».

Политик предложил учредить Совет железнодорожных ведомств стран — членов ОТГ, дирекцию которого разместить в Ташкенте.