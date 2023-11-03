Президент России Владимир Путин заявил, что в секторе Газа в настоящее время царит ужас. «Когда смотришь на детей, страдающих от боли и крови, сжимаешь кулаки и глаза наполняются слезами. Так отреагировал бы на это любой нормальный человек. Если он так не реагирует, значит, у него вместо сердца — камень», — заявил глава государства.

Президент также дал оценку событиям в Дагестане, когда произошли столкновения между протестующими и силовиками в аэропорту республики из-за прилетевшего из Израиля самолета.

По его словам, это было спровоцировано «странами, желающими посеять хаос в России». Он добавил, что Палестине нельзя помочь, нападая на людей, живущих в Дагестане.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В результате число погибших при ударах Израиля превысило 9 тыс. человек.