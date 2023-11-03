Принята итоговая декларация по итогам Х саммита Совета глав государств ОТГ, состоявшегося в Кахастане. В документе отмечается, что лидеры подтвердили решимость развивать многостороннее сотрудничество в рамках ОТГ на основе общности истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов.

«Организация подчеркнула свою приверженность укреплению своей роли в углублении сотрудничества в тюркском мире и дальнейшем продвижении ценностей и интересов тюркского мира на региональной и международной арене», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что значительный политический и социально-экономический прогресс, достигнутый тюркскими государствами, получил высокую оценку, и приветствуются достижения ОТГ с момента его создания.

В документе особенно подчеркивается важность проведения странами-участниками консультаций для выработки единой позиции по региональным и международным вопросам, которые затрагивают интересы тюркского мира.

В декларации также говорится, что на Х юбилейном саммите ОТГ, который прошел под девизом «Тюркская эра», была принята Астанинская хартия, а также подчеркнута важность создания Механизма гражданской защиты ОТГ и поручено до конца текущего года завершить подготовку проекта соглашения о его создании.

В документе отмечается, что страны-участницы приветствуют провозглашение 6 февраля «Днем памяти и солидарности жертв стихийных бедствий».

В тексте сообщается, что с надеждой на продолжение сотрудничества и братства в предстоящий период мы сердечно отметили 100-летие Турецкой Республики с искренним чувством единства и общей цели.

«Мы осознаем важнейшую роль Турции в развитии прочных связей и сотрудничества в тюркском мире, выразили глубокую признательность турецкому руководству и турецкому народу за их непоколебимую приверженность общим ценностям и устремлениям, которые связывают тюркские народы воедино», — говорится в публикации.

В документе также подтверждена поддержка нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе взаимного признания и уважения их суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

В декларации сообщается также, что получило высокую оценку решение страны-наблюдателя Венгрии о назначении постоянного дипломата в Секретариат ОТГ.

Помимо этого, в тексте подчеркивается серьезная озабоченность израильско-палестинским конфликтом, осуждаются нападения на гражданское население, содержится призыв к сторонам немедленно объявить о прекращении огня для защиты гражданского населения и обеспечить немедленное и беспрепятственное оказание гуманитарной помощи во всем секторе Газа.

Израильско-палестинский конфликт может быть урегулирован только мирным путем на основе соответствующих резолюций ООН и решения, предусматривающего сосуществование двух государств, и что для обеспечения этого необходим механизм гарантий, подчеркивается в публикации.

Стороны призваны к более тесному сотрудничеству по вопросам оборонной промышленности и военным вопросам в целях обеспечения тесной координации и взаимодействия по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес в рамках ОТГ, отмечается важность проведения совместных конференций, совещаний, симпозиумов и семинаров для изучения и раскрытия геополитического потенциала тюркских государств, а также подготовки учебных программ для укрепления исследовательского и аналитического потенциала.

К тому же приветствуется создание «Исследовательского центра торгового сотрудничества тюркских государств», целью которого является разработка конкретных предложений и совместного плана действий по содействию торговле, расширению электронной торговли и увеличению объемов экспорта и импорта в тюркском регионе, принятие всеми странами-участницами концепции особой экономической зоны «Туран» (TURANSEZ) и инициатива Азербайджана по созданию Тюркского всемирного экономического словаря для развития академической интеграции в области экономической науки среди стран-участниц и наблюдателей ОТГ.

В публикации особенно отмечается, что приветствуется получение ТРСК, являющейся неотъемлемой частью тюркского мира, статуса наблюдателя в ТЮРКПА и Союзе тюркских торгово-промышленных палат (СТП), а также статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в ОТГ.