Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что Турецкая Республика глубоко шокирована убийством в результате израильского удара палестинского корреспондента Мохаммеда Абу Хаттаба, а также 11 членов его семьи. Это произошло всего примерно через полчаса после того, как он вел репортаж в прямом эфире.

«Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования его близким, большинство из которых стали жертвами этого трусливого нападения. Намеренные нападения Израиля на журналистов продолжаются с прежней силой», — пояснил политик в соцсети Х.

Алтун добавил, что с 7 октября погибли около 38 журналистов. «Такое большое число является беспрецедентным. Очевидно, это связано с систематической кампанией Израиля, направленной на то, чтобы лишить мир точной картины происходящего. Этот террор должен прекратиться. «Цивилизованный мир» должен опомниться, выступив против этого безумия», — добавил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

По его словам, нападения Израиля на мирных жителей в Газе «создали апокалиптические сцены с тысячами смертей среди гражданского населения». Подавляющее большинство погибших — это дети, женщины, пожилые люди, медицинские работники и журналисты.

«Дегуманизация жителей Газы достигла невообразимого уровня. Израиль также пытается заглушить любые подлинные голоса с мест, бесстыдно нападая на репортеров, которые лишь выполняют свою работу. Похоже, что свобода прессы и право мира на точную информацию ничего не значат для израильских властей», — полагает Фахреттин Алтун.

В Израиле хотят, что СМИ распространяли только их версию развития событий, отметил политик. «Международному сообществу не удалось привлечь внимание Израиля к его нападкам на прессу, но оно все равно оно должно сделать это. Мы еще раз призываем Израиль прекратить кампанию против журналистов и гражданских лиц. Мы осуждаем их попытки заставить замолчать тех, кто пытается донести правду с мест», — подытожил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В результате число погибших при ударах Израиля превысило 9 тыс. человек.