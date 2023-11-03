Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что в Международном налоговом индексе 2023 года Турецкая Республика занимает 7-е место из 38 стран ОЭСР.

По его словам, этот индекс показывает, насколько хорошо налоговая система страны соответствует двум важным аспектам налоговой политики; конкурентоспособности и беспристрастности.

Отмечается, что первое место в списке занимает Эстония, за ней следуют Латвия, Новая Зеландия, Швейцария, Чехия и Люксембург.

За Турцией следуют Израиль, Литва и Австралия. Сообщается также, что Германия занимает 18-е место, США — 21-е, а Великобритания —30-е.