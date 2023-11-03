Десятки тысяч афганцев пытаются в спешке покинуть Пакистан

На пакистано-афганской границе собрались около 10 тыс. афганцев, которые хотят вернуться на родину из-за требования властей Пакистана к афганским нелегалам покинуть страну. Иначе им всем грозит депортация. Причиной такого решения правительство Пакистана назвало проблемы с безопасностью. В итоге ситуация на пакистано-афганской границе оказалась на грани гуманитарной катастрофы. #trtнарусском #пакистан #афганистан #афганцы #граница #нелегалы #побег #депортация #выезд #пакистанновости #трт #новости #афган #trtrussian