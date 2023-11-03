ПОЛИТИКА
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Израиль снова разбомбил школу в секторе Газа
Израильская армия разбомбила школу Усамы бен Зайда в Сафтави, к северу от Газы, есть погибшие
Израиль снова разбомбил школу в секторе Газа
сектор Газа / Others
3 ноября 2023 г.

Израильская армия разбомбила школу Усамы бен Зайда в Сафтави, к северу от Газы, где укрывались перемещенные гражданские лица.

Сообщается, что более 20 человек были убиты, десятки ранены.

3 ноября Израиль обстрелял колонну машин скорой помощи, которая готовилась доставить раненых к пограничным воротам Рафах в саду больницы Шифа.

Сообщается о погибших и раненых. В тот момент в больнице находились тысячи пациентов и мирных жителей.

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило, что Международный Красный Крест не может получить от Израиля заверений в безопасности эвакуации раненых из больницы Шифа в Египет.

Ведомство призвало международные организации, страны и народы мира взять на себя ответственность за спасение жизней раненых в соответствии с международным гуманитарным правом, в соответствии со статьей 4 Женевской конвенции.

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