Израильская полиция задержала оператора телеканала TRT Arabi

Израильская полиция задержала в оккупированном Восточном Иерусалиме оператора TRT Arabi Хамзе Нааджи, несмотря на то, что у него есть пресс-карта, выданная Генеральной прокуратурой Израиля. В чем обвиняют оператора, израильские официальные лица не сообщают. Журналист должен предстать перед судом 4 ноября. #trtнарусском #иерусалим #палестина #израиль #полиция #новостипалестины #trtarabi #пресса #журналист #арест #задержание #трт #новости #shorts