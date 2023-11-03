ПОЛИТИКА
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Израильская полиция задержала оператора телеканала TRT Arabi
Израильская полиция задержала в оккупированном Восточном Иерусалиме оператора TRT Arabi Хамзе Нааджи, несмотря на то, что у него есть пресс-карта, выданная Генеральной прокуратурой Израиля. В чем обвиняют оператора, израильские официальные лица не сообщают. Журналист должен предстать перед судом 4 ноября. #trtнарусском #иерусалим #палестина #израиль #полиция #новостипалестины #trtarabi #пресса #журналист #арест #задержание #трт #новости #shorts
Израильская полиция задержала оператора телеканала TRT Arabi / Others
3 ноября 2023 г.
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