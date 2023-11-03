Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отверг «временное гуманитарное предложение о прекращении огня» без освобождения заключенных, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, где израильская армия ведет активные наступательные действия.

При этом глава израильского правительства не стал упоминать о предложении Вашингтона о временном гуманитарном прекращении огня, подчеркнул, что «борьба против ХАМАС будет продолжать всеми силами».

«Мы не разрешаем ввозить топливо в Газу и выступаем против перевода денег», — пояснил он.

3 ноября в Израиле Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В результате число погибших при ударах Израиля превысило 9 тыс. человек.