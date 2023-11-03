Власти Израиля в очередной раз не позволили молодым палестинцам совершить пятничную молитву в мечети «Аль-Акса», расположенной в Восточном Иерусалиме. В результате сотни человек были вынуждены совершить молитву на тротуарах вокруг мечети в квартале Рас аль-Амуд.

С утра пятницы, 3 ноября, силы безопасности установили железные заграждения вокруг Старого года в Восточном Иерусалиме, не разрешая молодежи войти на территорию комплекса. При этом порой не позволяли попасть в «Аль-Аксу» и пожилым палестинцам.

Между палестинцами и сотрудниками органов правопорядка, не пускавшими людей в мечеть, случалась словесная перепалка. При этом полицейские применяли против палестинцев, желавших помолиться в квартале Вади аль-Джауз недалеко от Аль-Аксы слезоточивый газ.

Похожие меры были приняты и в предыдущие несколько недель.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В результате число погибших при ударах Израиля превысило 9 тыс. человек.