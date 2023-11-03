ПОЛИТИКА
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Житель Газы заботится о раненой девочке, чьи родители пропали без вести
Житель сектора Газа, после обстрелов перемещенный в больницу “Аль-Шифа“, стал заботиться о раненом ребенке. Родители девочки пропали без вести после очередного израильского авиаудара. #trtнарусском #обстрел #бомбардировки #последствия #сионизм #больница #стопгеноцид #бомбардировка #мирныежители #госпиталь #израиль #атака #gaza #ракета #новости #раненыепалестинцы #запалестину #военнаяоперация #гумпомощь #беженцы #freepalestine #секторгаза #газа #палестина
Житель Газы заботится о раненой девочке, чьи родители пропали без вести / Others
3 ноября 2023 г.
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