ПОЛИТИКА
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«Репортеры без границ»: Нападки на СМИ — это военное преступление
Организация «Репортеры без границ» осудила продолжающиеся атаки Израиля на прессу в Газе и заявила, что нападение на СМИ является военным преступлением.
«Репортеры без границ»: Нападки на СМИ — это военное преступление
«Репортеры без границ» / Others
3 ноября 2023 г.

Организация «Репортеры без границ» опубликовала заявление, в котором сообщила, что Израиль в качестве целей для атак выбрал башню в секторе Газа, где расположены офисы различных медиа-организаций, в том числе французского информационного агентства Agence France-Presse (AFP) и Al Jazeera.

В публикации отмечается, что организация решительно осуждает продолжающиеся атаки атаки Израиля на прессу в секторе Газа.

«Нападение на СМИ является военным преступлением», — отмечается в заявлении.

3 ноября в оккупированном Восточном Иерусалиме израильская полиция без объяснения причин задержала оператора TRT Хамзе Нааджи во время прямого эфира.

При себе у него была пресс-карта, выданная Генеральной прокуратурой Израиля. В чем конкретно обвиняют журналист, не уточняется.

4 ноября Хамзе Нааджи предстанет перед судом.

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