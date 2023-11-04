Но, похоже, бешеное чудовище, вкусившее крови и плоти, не способно более остановиться в своем приступе человекоубийства и готово удивить своими зверствами даже повидавших виды.

За прошедшие сутки Израиль дважды сбросил бомбы на лагерь беженцев Джебалия в осажденном секторе Газа. Погибли не менее трехсот человек, более тысячи ранены и числятся без вести пропавшими.

От стона Газы в жилах стынет кровь, содрогается Земля и небо, вся планета замерла в ужасе от зверств вырвавшегося из преисподней ветхозаветного чудища. Но ему мало плоти, атака за атакой, не останавливаясь ни перед мечетями или церквями, больницами или лагерями беженцев, ударяя повторно по уже растерзанным и разорванным на части телам, чудовищный монстр продолжает свое кровавое шествие от лагеря беженцев Джебалия до лагеря Бурейджи, от Дейр-эль-Балаха до Хан-Юнуса.

Хэллоуин в костюме жертвы

За восемь десятков лет после окончания Второй мировой войны евреями был умело создан образ единственных жертв нацизма. Всех оппонентов они научились искусно нарекать антисемитами — нелюдью, подлежащей истреблению. Удивительно, народ, предки которого пережили на себе концлагеря и газовые камеры, готов делать то же самое с другими, не правда ли?

Этот образ жертвы не должен разрушиться, ведь он приносит огромные дивиденды в мире. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Для поддержания этого статус-кво «богоизбранных и неприкасаемых», любое посягательство на актуальность термина «антисемитизм» подлежит уничтожению.

С учетом того, что под антисемитизм подгоняют абсолютно любую критику Израиля или конкретного еврея, все попытки разрушить эти достижения должны быть встречены с максимально агрессивным оскалом, что мы сегодня и видим в Европе и в целом на Западе.

Здесь в жерновах перемелют все: свободу слова, человеческие жизни, просто право считаться таким же человеком, со своим мнением. Любое посягательство на устоявшийся статус евреев как жертвы антисемитизма, которой все можно, должно подвергаться немедленной реакции, иначе все достижения будут разрушены.

Должны ли палестинцы отвечать за деяния немецких нацистов?

Стоит любому, даже очень известному актеру Голливуда, чемпиону UFC или звезде мирового шоу-бизнеса выразить сочувствие в адрес растерзанной Палестины или призвать к миру, Израиль и его международная поддержка обрушивается на такого несчастного, требуя заткнуться или же угрожая сделать бездомным и нищим. И мы видим, как многие поспешно удаляют из сетей слова сочувствия или призывы к миру и каются, бьют челом оземь.

Но почему-то израильские тиктокеры и любители мемов не находят ничего общего в этой практике публичных покаяний и требований извинений с тем регионом России, который они давно задушили в своих объятиях.

Не находят они ничего общего и со своими традиционными обвинениями мусульманских регионов в возрождении практик коллективной ответственности. И вправду, имеют ли ковровые бомбардировки самого густонаселенного города в мире отношение к коллективному наказанию? А к антисемитизму они имеют отношение, с учетом того, что на сегодня уже убито более 9 тысяч людей семитского происхождения, половина из которых дети?

Сионисты устами своих ультраправых министров и премьера Нетаньяху заявляют, что они шли к своим целям 80 лет не для того, чтобы вновь пережить Холокост. Но почему за прошлое евреев платят палестинцы, которые не имеют никакого отношения к трагической судьбе еврейского народа?

Коллективное жертвоприношение

На наших глазах происходит чудовищное коллективное жертвоприношение палестинских младенцев обезумевшим Западом. Не скрывая даже религиозного смысла всего этого сатанинского действа, западные чиновники соревнуются друг с другом в кровожадности и фанатизме.

Для многих представителей американского истеблишмента война с Палестиной имеет религиозную коннотацию.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что как христианин он верит в Библию, которая учит стоять на стороне Израиля, чтобы получить божье благословение.

«Как христианин, я знаю и мы верим, что Библия очень ясно учит, что мы должны стоять на стороне Израиля, что Бог благословит народ, который благословляет Израиль», — заявил Джонсон.

Основатель движения в США «Христиане, объединенные ради Израиля», пастор Джон Хеги, организация которого насчитывает не менее 10 млн последователей 22 октября на мероприятии «Ночь в честь Израиля» заявил, что «если американцы перестанут помогать Израилю, Бог перестанет помогать Америке».

«Израиль — избранный Богом народ. Ближе к концу времен Бог не приземлится в Вашингтоне или Берлине. Бог сойдет в Иерусалим. То, что вы делаете с Израилем, Бог сделает с вами», — заявил американский проповедник.

Гостями его мероприятия были бывший госсекретарь США Майк Помпео, сенаторы Тед Круз и Том Коттон, член палаты представителей Том Эммер и посол Израиля в ООН.

Еврейский политик-экстремист и бывший член Кнессета, Моше Фейглин, ранее восхищавшийся Гитлером, в интервью Аль-Джазире заявил, что единственным решением палестинского вопроса является полное уничтожение Газы.

«Есть только одно решение: полное разрушение Газы перед вторжением в нее. Разрушения, подобные Дрездену и Хиросиме, но без ядерного оружия», — заявил Фейглин.

Ранее «бесчеловечными животными» назвал в прямом эфире палестинцев бывший полос Израиля в ООН Дан Гиллерман. Он выразил недоумение, почему мир проявляет заботу о палестинском народе, сравнив его с Аль-Каидой и талибами.

Депутат от правящей в Израиле партии «Ликуд», бывший министр информации страны Галит Дистель-Атбарян в среду призвала стереть всю Газу с лица земли, утверждая, что прибрежный эксклав должен быть «уничтожен», передает Middle East Eye.

«Газа должна быть уничтожена», — заявила она, призвав также «мстительных и жестоких» израильских военных «истребить» «нацистов» на оккупированном Западном Берегу, добавив, что «все, что слабее этого, — аморально».

О том, что Израиль собирается «превратить Газу в руины», заявлял и израильский премьер Беньямин Нетаньяху, добавивший к своему комментарию, что «атаки на Газу — это только начало».

Пока израильские и американские политики делают чудовищные заявления, несовместимые с человеческой моралью в третьем тысячелетии, подконтрольные им newmedia удаляют любой пропалестинский контент и аккаунты, освещающие конфликт с позиции обеих сторон.

Так, бывший премьер Израиля Яир Лапид заявил, что «если международные СМИ объективны, то они обслуживают ХАМАС. Если они показывают обе стороны [конфликта], то они обслуживают ХАМАС».

Крейг Мокхибер, высокопоставленный сотрудник агентства ООН по правам человека, заявил об уходе в отставку, сетуя на «провал ООН в Палестине» и обвиняя США, Великобританию и большую часть Европы в «полной причастности» к «геноциду» палестинцев в осажденной Газе.

Великобритания, Канада, США, и многие другие «прогрессивные страны», которые сегодня безоговорочно встали на сторону Израиля, имеют в своем прошлом не менее темные пятна. Им прекрасно известно, как совершаются преступления против человечности, геноциды и устанавливаются режимы апартеида. Умеют они за это и извиняться, уже не раз было и, очевидно будет. Только можно ли искупить словами и компенсациями преступления против человечности?

Остается лишь надеяться, что представление о мире и человеческой жизни перестанет ассоциироваться на Западе с супермаркетом и продуктами с его полок.