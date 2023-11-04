ТУРЦИЯ
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Челик: правительство Нетаньяху — это машина убийств
Пресс-секретарь AK Party Омер Челик заявил, что после каждой бойни западные страны поощряют Израиль совершать новые убийства фразой «Израиль имеет право защищать себя»
Челик: правительство Нетаньяху — это машина убийств
Photo: AA / Others
4 ноября 2023 г.

По словам пресс-секретаря AK Party Омера Челика, любой, кто просто говорит, что «Израиль имеет право на самозащиту», не принимая за основу «право жителей Газы на жизнь», является одним из виновников этих преступлений против человечности. Те, кто поощряет уничтожение права жителей Газы на жизнь, говоря, что «Израиль имеет право защищать себя» после каждой резни, в которой гибнут невинные люди, являются настоящими сторонниками этой машины убийств. Об этом Челик написал у себя на странице в социальной сети Х.

«Нетаньяху продолжает проводить политику массовых убийств, но западные страны никогда громко не заявляли о правах человека и законе», — заявил Челик. По словам представителя правящей партии, те, кто говорит «мы не предлагаем Израилю красную линию», на самом деле говорят «совершайте больше убийств».

«Варварство объявило войну всему человечеству. Война идет не только в секторе Газа, но и в самом сердце человечества. Тот, кто говорит о “праве Израиля на самооборону”, не упоминая о праве жителей Газы на жизнь, стоит за убицией. Тот, кто говорит: “Мы не предлагаем Израилю красную черту” после гибели невинных детей, является организатором войны», — заявил Челик.

По его словам, голос человечества против варварства снова звучит в Турции. Челик добавил, что призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению огня и предложенный им план действий по установлению мира являются единственным способом защитить невинных жителей Газы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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