Израильская армия выделила 3 часа жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

Израильские силы «разрешат проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] сегодня между 13:00 и 16:00 (14:00 и 17:00 по Стамбулу — прим.)», — написал Эдри на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). Он предложил палестинцам «в целях безопасности воспользоваться предоставленной возможностью и двигаться на юг [сектора Газа]».

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — отметил он. При обращении к жителям северных районов Газы Эдри добавил, что, по его убеждению, «лидеры ХАМАС уже позаботились о собственной защите».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 9,4 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.