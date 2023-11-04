Турецкий посол отозван из Израиля для консультаций. Об этом сообщили журналистам в МИД Турции.

«В связи с разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной трагедией, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», — отметили в министерстве.

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая 27 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за «резню» в Газе, и указал, что Запад несет полную ответственность за нее. Эрдоган также сообщал, что Турция пересмотрит отношения с Израилем.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.