Как минимум 12 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава.

«По предварительным данным, при бомбардировке Аль-Фахуры не менее 12 человек были убиты, еще как минимум 54 получили ранения», — указал представитель Минздрава Газы.

В последние недели школа Аль-Фахура стала крупнейшим приютом для жителей сектора, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наземной операции израильских сил на севере палестинского анклава. По информации Минздрава, в настоящее время на территории этой школы находятся несколько тысяч перемещенных лиц.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 9,4 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.