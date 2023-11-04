Арабские страны требуют немедленного прекращения военных действий в секторе Газа и проведения масштабной гуманитарной операции по спасению пострадавшего населения. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади.

Он выступил на совместной пресс-конференции в Аммане с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Египта Самехом Шукри.

«Война в Газе не принесет мира Израилю, ее продолжение приведет к катастрофе на Ближнем Востоке», — подчеркнул вице-премьер. По его словам, арабские страны отказываются квалифицировать вторжение израильских войск в Газу как самооборону.

«Ситуация требует непрерывных совместных действий, чтобы положить конец конфликту, который разразился 7 октября и перерос в войну, — подчеркнул ас-Сафади. — Необходимо перейти к политическому урегулированию, которое гарантирует мир и безопасность палестинцев, израильтян и всех народов региона».

Ас-Сафади признал, что состоявшаяся в субботу в Аммане встреча глав МИД пяти арабских государств с Блинкеном выявила различия в их позициях «относительно того, что необходимо сделать немедленно, чтобы положить конец надвигающейся катастрофе».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.