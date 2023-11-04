С начала обострения израильско-палестинского конфликта 7 октября в блокированном секторе Газа погибли 46 сотрудников СМИ, сообщает палестинское правительство в Газе.

В сообщении отмечается, что некоторые из них погибли вместе с родными в результате обстрела их домов израильскими силами.

Правительство утверждает, что Израиль преднамеренно наносит удары по зданиям медиа-структур, убивает и похищает жураналистов, освещающих их преступления против палестинского народа.

В заявлении подчеркивается, что Израиль должен предстать перед международным судом за преступления против представителей палестинской прессы, которые считаются военными преступлениями.

Правительство также обнародовало имена вех 46 погибших журналистов, в числе которых четыре женщины.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 9,4 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.