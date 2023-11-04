Действиям Израиля, которые приводят к гибели мирного населения сектора Газа, не может быть оправдания. Египет отказывается считать их законной самообороной, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«Гибели мирных жителей в Газе не может быть оправдания. Мы не примем попытки оправдывать эти действия как законное право на самооборону», — сказал Шукри в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД Египта подчеркнул, что израильские удары по мирным жителям и гражданским объектам и попытки добиться насильственного перемещения палестинцев «не могут считаться правом на самооборону».

«Египет предпринимает все усилия, чтобы обеспечить прием помощи и ее ввоз в сектор Газа и предоставить помощь для лечения раненых», — добавил Шукри.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 9,4 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.