4 ноября 2023 г.
Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом сообщает израильская газета «Times of Israel».
Манифестанты скандировали: «Уходи в отставку!» и «Нас предали!».
Еще одна акция протеста прошла возле резиденции Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция задержала трех участников акции.
Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.