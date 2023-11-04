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Сотни человек вышли на акцию протеста к дому Нетаньяху
Протестующие потребовали, чтобы премьер-министр Израиля подал в отставку
Сотни человек вышли на акцию протеста к дому Нетаньяху
Фото: AA / Others
4 ноября 2023 г.

Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом сообщает израильская газета «Times of Israel».

Манифестанты скандировали: «Уходи в отставку!» и «Нас предали!».

Еще одна акция протеста прошла возле резиденции Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция задержала трех участников акции.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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