Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом сообщает израильская газета «Times of Israel».

Манифестанты скандировали: «Уходи в отставку!» и «Нас предали!».

Еще одна акция протеста прошла возле резиденции Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция задержала трех участников акции.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.