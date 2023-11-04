4 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Протестующие в Израиле требуют отставки Нетаньяху
Протестующие собрались перед резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием прекратить бомбардировку сектора Газа и отправить в отставку Нетаньяху. #trtнарусском #израиль #палестина #нетаньяху #отставка #отставканетаньяху #протест #митинг #протестпротивнетаньяху #премьерминистр #бомбардировка #газа #секторгаза #осаждение #геноцид #палестинцы #израильтяне #новостипалестины #новостиизраиля #trtrussian
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