ПОЛИТИКА
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Протестующие в Израиле требуют отставки Нетаньяху
Протестующие собрались перед резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием прекратить бомбардировку сектора Газа и отправить в отставку Нетаньяху. #trtнарусском #израиль #палестина #нетаньяху #отставка #отставканетаньяху #протест #митинг #протестпротивнетаньяху #премьерминистр #бомбардировка #газа #секторгаза #осаждение #геноцид #палестинцы #израильтяне #новостипалестины #новостиизраиля #trtrussian
итьит / Others
4 ноября 2023 г.
Истории
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