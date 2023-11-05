ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израильский министр допустил ядерный сценарий в Газе
Правительству Израиля пришлось оправдываться из-за высказываний ультраправого министра Амихая Элияху, который в интервью допустил нанесение ядерного удара по сектору Газа
Израильский министр допустил ядерный сценарий в Газе
Амихай Элияху. / Others
5 ноября 2023 г.

Израильский министр по делам наследия Амихай Элияху, который представляет право-религиозный лагерь, назвал ядерный удар одним из вариантов действий в секторе Газа. В радиоэфире он выразил уверенность, что в этой части Палестины нет мирного населения.

«Надо понять, что их пугает. Смерти они не боятся», –– цинично отметил Элияху, рассуждая о сценариях дальнейшего вторжения.

Министр по делам наследия не входит в состав кабинета безопасности, который участвует в выработке решений в военное время, и не имеет влияния на военный истеблишмент, однако его слова во многом отражают точку зрения право-религиозного лагеря, на который с момента формирования правящей коалиции опирается премьер-министр.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху поспешил объясниться за слова министра. «Заявления Элияху лишены связи с реальностью», –– отметил он. Появились сообщения, что министр по делам наследия был временно отстранен от заседаний правительства.

В свою очередь, представители движения ХАМАС заявили, что слова Элияху «отражают беспрецедентный террор, который это правительство и его народ используют против палестинской нации». По словам палестинской стороны, израильский терроризм транслирует опасность для всего ближневосточного региона и мира.

Напомним, что Израиль обладает незадекларированным ядерным арсеналом. Его существование отрицается на официальном уровне. По оценкам Федерации американских ученых по состоянию на 2022 год, израильская сторона располагает 90 боеголовками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us