Израильский министр по делам наследия Амихай Элияху, который представляет право-религиозный лагерь, назвал ядерный удар одним из вариантов действий в секторе Газа. В радиоэфире он выразил уверенность, что в этой части Палестины нет мирного населения.

«Надо понять, что их пугает. Смерти они не боятся», –– цинично отметил Элияху, рассуждая о сценариях дальнейшего вторжения.

Министр по делам наследия не входит в состав кабинета безопасности, который участвует в выработке решений в военное время, и не имеет влияния на военный истеблишмент, однако его слова во многом отражают точку зрения право-религиозного лагеря, на который с момента формирования правящей коалиции опирается премьер-министр.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху поспешил объясниться за слова министра. «Заявления Элияху лишены связи с реальностью», –– отметил он. Появились сообщения, что министр по делам наследия был временно отстранен от заседаний правительства.

В свою очередь, представители движения ХАМАС заявили, что слова Элияху «отражают беспрецедентный террор, который это правительство и его народ используют против палестинской нации». По словам палестинской стороны, израильский терроризм транслирует опасность для всего ближневосточного региона и мира.

Напомним, что Израиль обладает незадекларированным ядерным арсеналом. Его существование отрицается на официальном уровне. По оценкам Федерации американских ученых по состоянию на 2022 год, израильская сторона располагает 90 боеголовками.