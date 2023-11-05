Административный центр Палестины, город Рамалла стал местом проведения массовых протестов против визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который в третий раз с начала израильского вторжения в сектор Газа нанес визит в регион.

Протестующие несли палестинские флаги и транспаранты с лозунгами: «США, прекратите убийства невинных» и «США поддерживают геноцид». В то же время участники протеста, обвинившие США в гуманитарной катастрофе в секторе Газа, сожгли фотографии главы американского внешнеполитического ведомства.

Находясь с визитом в Рамалле, Блинкен провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который в ходе встречи заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Газе и разрешения полноформатных поставок гуманитарной помощи. Беседа завершилась без каких-либо итоговых заявлений.

Изначально программа нынешнего турне госсекретаря США не включала в себя визит в административный центр Палестины. Не исключено, что организаторы поездки опасались за безопасность главы Госдепартамента.

Ранее Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в Аммане, столице Иордании, в ходе которых также обсуждалась обстановка в секторе Газа.