Два корабля Турции, которые рассчитаны на перевозку полевых госпиталей, машин скорой помощи и другого медицинского оборудования для лечения больных из сектора Газа, получили разрешение на вход в порты Египта. Об этом проинформировал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Глава турецкого Минздрава провел переговоры с египетским коллегой Халедом Абдель Гаффаром. В центре внимания находилась судьба жителей Газы, которые из-за бесчеловечных израильских нападений не могут получить доступ к качественным медицинским услугам.

Коджа уточнил, что с Каиром удалось принципиально договориться по многим важным вопросам.

«Наша работа продолжается. Затем есть планы доставить в нашу страну онкологических больных и людей, находящихся в чрезвычайной ситуации, самолетами скорой помощи и плавучим госпиталем», –– проинформировал глава Минздрава Турции.

«Это великое благословение для человечества –– иметь возможность лечить больных и раненых в секторе Газа», –– обратил внимание министр.

В своем сообщении Коджа уточнил, что с властями Египта достигнут консенсус относительно планирования и выполнения необходимой практической работы для жизненно важного проекта в гуманитарной сфере.