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Египет одобрил вход турецких кораблей с медпомощью для Газы
Египет дал зеленый свет проходу кораблей Турции с медицинской помощью для Газы в свои морские порты, сообщил Минздрав Турции. Анкара намерена транспортировать к себе палестинцев, остро нуждающихся в уходе врачей
Египет одобрил вход турецких кораблей с медпомощью для Газы
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа / Others
5 ноября 2023 г.

Два корабля Турции, которые рассчитаны на перевозку полевых госпиталей, машин скорой помощи и другого медицинского оборудования для лечения больных из сектора Газа, получили разрешение на вход в порты Египта. Об этом проинформировал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Глава турецкого Минздрава провел переговоры с египетским коллегой Халедом Абдель Гаффаром. В центре внимания находилась судьба жителей Газы, которые из-за бесчеловечных израильских нападений не могут получить доступ к качественным медицинским услугам.

Коджа уточнил, что с Каиром удалось принципиально договориться по многим важным вопросам.

«Наша работа продолжается. Затем есть планы доставить в нашу страну онкологических больных и людей, находящихся в чрезвычайной ситуации, самолетами скорой помощи и плавучим госпиталем», –– проинформировал глава Минздрава Турции.

«Это великое благословение для человечества –– иметь возможность лечить больных и раненых в секторе Газа», –– обратил внимание министр.

В своем сообщении Коджа уточнил, что с властями Египта достигнут консенсус относительно планирования и выполнения необходимой практической работы для жизненно важного проекта в гуманитарной сфере.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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