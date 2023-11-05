Министерство иностранных дел Израиля не намерено вносить изменения в двусторонние отношения с Турцией. Об этом проинформировал пресс-секретарь дипломатического ведомства Лиор Хайат в разговоре с изданием «Едиот Ахронот».

«Дипломатические отношения с Турцией остаются неизменными, несмотря на позицию Анкары по войне в Газе и тот факт, что турецкий посол был отозван на выходных», — отметил официальный представитель МИД.

Вместе с тем Хайат добавил, что правительство Израиля должно «переосмыслить, как предотвратить такой кризис», имея в виду сценарий с полноформатным разрывом диалога с Турцией на фоне израильского вторжения в сектор Газа.

Как сообщал ранее TRT на русском, посол Турции был отозван из Израиля для консультаций.

«В связи с разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной трагедией, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», — отмечали во внешнеполитическом ведомстве Турции.