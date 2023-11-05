Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца глубоко обеспокоена ситуацией вокруг больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, которая подверглась жестоким нападениям израильских военных. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джаган Чапагейн на фоне мощной воздушной и артиллерийской атаки ЦАХАЛ в районе объекта.

«Я глубоко обеспокоен серьезностью ситуации», –– отметил Чапагейн, добавив, что из-за обстановки в сфере безопасности гуманитарные работники не могут предоставить скорую помощь нуждающимся палестинцам. Чапагейн подчеркнул, что больницы –– это центры оказания помощи и потенциальные убежища для мирного населения. Он призвал обезопасить эти места.

В Палестинском Красном Полумесяце сообщали, что район медицинского учреждения в течение нескольких часов подвергался массированным нападениям ЦАХАЛ. Гуманитарные представители подчеркивают, что из-за жестоких обстрелов Израиля машины скорой помощи не могли подъехать к району больницы «Аль-Кудс» и транспортировать погибших и раненых.

Уточняется, что самому объекту из-за атак был причинен серьезный ущерб.

Неделей ранее представители Палестинского Красного Полумесяца сообщали, что получили «серьезные угрозы» от военных Израиля, которые призывали немедленно эвакуировать больницу «Аль-Кудс» из-за того, что они планировали нанести удар по окрестностям.