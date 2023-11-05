ПОЛИТИКА
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Жители Вашингтона требуют от правительства США прекратить бомбить Газу
В Вашингтоне десятки тысяч человек потребовали от правительства США немедленно прекратить израильскую бомбардировку сектора Газа. И дали понять, что не будут голосовать за Байдена на ноябрьских выборах президента США. #trtанрусском #палестина #сша #вашингтон #газа #секторгаза #бомбардировка #митинг #американцы #правительствосша #требование #израиль #израильскаяатака #израильскаябомбардировка #байден #голосование #президент #президентсша #выборывсша #новостипалестины #поддержкапалестины #новостисша #trtнарусском
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5 ноября 2023 г.
Истории
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