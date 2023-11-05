Израильская армия заявила о полной осаде города Газа
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская армия заявила о полной осаде города ГазаАрмия Израиля утверждает, что завершила окружение города Газа, заняв позиции на прибрежной линии. Она уточняет, что интенсифицировала нападения по объектам Палестины «на земле и под землей»
Ожесточенные обстрелы сектора Газа. / Others
5 ноября 2023 г.

Израильские военные заявили, что полностью завершили окружение города Газа. В частности, об этом проинформировал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город. Сегодня есть северная Газа и южная Газа, –– отметил он. –– Мы будем продолжать атаковать северную часть сектора и город Газа».

В то же время Хагари уточнил, что армия производит широкомасштабную атаку по объектам палестинской инфраструктуры «на земле и под землей». «Мы атакуем массированно, сейчас идет очень серьезная атака», –– заявил он на вечернем брифинге.

Во время встречи с военнослужащими ВВС страны 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна не пойдет на прекращение огня с сектором Газа из-за собственных требований.

«Хочу также, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона», –– отметил премьер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us