Израильские военные заявили, что полностью завершили окружение города Газа. В частности, об этом проинформировал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город. Сегодня есть северная Газа и южная Газа, –– отметил он. –– Мы будем продолжать атаковать северную часть сектора и город Газа».

В то же время Хагари уточнил, что армия производит широкомасштабную атаку по объектам палестинской инфраструктуры «на земле и под землей». «Мы атакуем массированно, сейчас идет очень серьезная атака», –– заявил он на вечернем брифинге.

Во время встречи с военнослужащими ВВС страны 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна не пойдет на прекращение огня с сектором Газа из-за собственных требований.

«Хочу также, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона», –– отметил премьер.