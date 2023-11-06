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Госсекретарь США прибыл в Анкару, чтобы встретиться с главой МИД Турции
Блинкен обсудит с Фиданом ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы и двусторонние отношения
Госсекретарь США прибыл в Анкару, чтобы встретиться с главой МИД Турции
Фото: AA / Others
6 ноября 2023 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию. Об этом сообщает агентство Анадолу.

В аэропорту Блинкена встречали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, представитель МИД Турции по отношениям с США Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкаы Намык Кемаль Назлы и другие официальные лица.

В понедельник состоятся переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, стороны обсудят ситуацию в Украине, а также вопросы, связанные с НАТО, Израилем и сектором Газа.

Как писал TRT на русском, шеф американской дипломатии находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Блинкен посетил Израиль и Иорданию. После визита в Турцию он отправится в Японию, Республику Корея и Индию. Турне должно закончиться 10 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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