Несколько палестинцев были убиты, десятки получили ранения в результате новых израильских авиаударов по сектору Газа рано утром в понедельник, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Самолеты ВС Израиля уничтожили дом в районе Хан-Юнус, к югу от города Газа. В результате удара погибли три человека, в том числе ребенок. Сообщается, что несколько человек остаются под завалами.

Еще один удар был нанесен по дому в центре города Дейр-эль-Балах, в результате чего погибли или получили ранения по меньшей мере 15 человек.

Десять человек также были убиты и ранены в результате авиаудара Израиля по дому в районе Завайда в центре сектора Газа.

Кроме того, израильский авиаудар был нанесен по дому в лагере беженцев Тель-эль-Султан, к западу от Рафаха на юге сектора Газа.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.