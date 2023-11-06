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Несколько человек погибли в результате новых авиаударов по Газе
Израиль нанес авиаудары по районам Хан-Юнус, Дейр-эль-Балах и Завайда
Несколько человек погибли в результате новых авиаударов по Газе
Фото: AA / Others
6 ноября 2023 г.

Несколько палестинцев были убиты, десятки получили ранения в результате новых израильских авиаударов по сектору Газа рано утром в понедельник, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Самолеты ВС Израиля уничтожили дом в районе Хан-Юнус, к югу от города Газа. В результате удара погибли три человека, в том числе ребенок. Сообщается, что несколько человек остаются под завалами.

Еще один удар был нанесен по дому в центре города Дейр-эль-Балах, в результате чего погибли или получили ранения по меньшей мере 15 человек.

Десять человек также были убиты и ранены в результате авиаудара Израиля по дому в районе Завайда в центре сектора Газа.

Кроме того, израильский авиаудар был нанесен по дому в лагере беженцев Тель-эль-Султан, к западу от Рафаха на юге сектора Газа.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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