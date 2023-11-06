ПОЛИТИКА
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Блинкен: никто не хочет создания нового фронта на Западном Берегу
Голоса и стремления палестинцев должны быть в центре внимания во время обсуждения будущего Газы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в город Рамалла на Западном Берегу, где он встретился с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. #trtнарусском #блинкен #палестина #сша #америка #израиль #западныйберег #палестинцы #газа #секторгаза #рамалла #махмудаббас #атакаизраиля #палестинцы #новостипалестины #trtrussian
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6 ноября 2023 г.
Истории
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