Власти Франции безуспешно пытаются аккумулировать международную поддержку для своей идеи о создании иностранной коалиции по борьбе с палестинским движением ХАМАС после того, как президент Эмманюэль Макрон, желая угодить израильскому истеблишменту, высказал эту мысль в рамках турне по Ближнему Востоку, посвященному вооруженной эскалации вокруг сектора Газа. Мировые лидеры, с которыми хозяин Елисейского дворца успел в личной встрече затронуть соответствующую инициативу, попытались дистанцироваться от более глубоких дискуссий.

Если взглянуть на высказывания Макрона по этому поводу, становится понятно, что детального и проработанного плана по формированию новой коалиции у него нет. Все крутится вокруг поверхностных отсылок к концепции возглавляемой США кампании по борьбе с ДАЕШ, которая, по мнению французского лидера, могла бы даже поделиться с инициаторами жесткого наступления на сектор Газа своими ресурсами, по крайней мере, в сфере обмена данными.

«Мы могли бы сконструировать территориальную и региональную группу для борьбы с террористами, которые угрожают нам всем, –– заявил французский лидер 24 октября во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. –– Думаю, это отвечало бы интересам Израиля, как и многих ваших соседей, которым угрожают эти или смежные группировки».

Уже 25 октября, в разговоре с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси Макрон предложил расширить партнерство с государствами Ближнего Востока в сфере разведывательной активности, в том числе за счет возможностей международной коалиции против ДАЕШ.

«На мой взгляд, первым направлением реагирования должно стать укрепление сотрудничества в сфере разведки и целеуказания, –– подчеркнул французский лидер. –– Мы должны иметь возможность принимать меры против террористических группировок, которые нападают на всех нас».

Учитывая противоречивый эффект, которые произвели его высказывания среди политиков и экспертов, Макрон –– уже перед вылетом из Каира –– попытался внести ясность в свои идеи.

«Для того, чтобы вас успокоить, я хочу заверить, что мы не собираемся никаких военных отправлять в сектор Газа. Однако нужно наладить сотрудничество со странами региона, организовать обмен информацией, чтобы лучше выбирать цели. Мы со своей стороны не способствуем эскалации», –– оправдывался Макрон.

Кризис французской дипломатии

Представители администрации президента США в разговоре с агентством AP заметили, что им было известно о предложении Макрона и что оно даже стало предметом неформального обсуждения внутри Белого дома и через дипломатические каналы с другими странами.

Однако американский официоз делает акцент на том, что пока дискуссия не дошла до серьезного рассмотрения главным образом потому, что страны арабского мира вряд ли заинтересованы в создании коалиционных сил или в подключении ресурсов коалиции против ДАЕШ к давлению на Газу. Как отмечает AP, в США считают, что поддержка и фактическое участие арабских держав, как это было в случае с антитеррористической коалицией под американской эгидой, должны играть определяющую роль в подобных вопросах.

А сейчас арабский мир демонстрирует консенсус в том, что касается оценок израильских действий.

Экстравагантная инициатива Макрона была составлена даже не в МИД Франции, а в Елисейском дворце, утверждают источники Le Monde. Ее автором стал советник президента по военным и политическим вопросам Ксавье Шатель, бывший посол Пятой республики в Объединенных Арабских Эмиратах. Как обращает внимание Le Monde, обнародование идеи застало врасплох французский дипломатический корпус.

За последние годы представители Кэ д'Орсэ неоднократно становились жертвами неуемных амбиций членов президентской команды. В 2020 году местные СМИ раскрыли скандал с советником по международным делам Эмманюэлем Бонном и его заместительницей Алис Рюфо, которые срывали высокие переговоры, выражали притязания на полномочия дипломатов и своим поведением вызывали откровенное раздражение у глав иностранных дипмиссий.

Инцидент вскрыл глубокие проблемы с координацией между Елисейским дворцом и МИД, которые впоследствии стали приводить к громким отставкам. Так, в 2021 году с должности директора департамента Северной Африки и Ближнего Востока в дипведомстве Франции ушел Кристоф Фарно. Специалист, в сферу ответственности которого долгое время входили такие государства, как Алжир, Ливан, Ирак, Ливия и Сирия, вступал в споры с Елисейским дворцом и даже саботировал реализацию инициатив французского президента, считая их некомпетентными.

Кульминацией уничтожения дипломатического корпуса во Франции стали планы Елисейского дворца по реформированию МИД. Уже в 2023 году представители «искусства невозможного» в Пятой республике лишились двух традиционных столпов своей иерархии –– института советников по иностранным делам и института полномочных министров.

Так что ослабление механизма выработки внешнеполитических решений налицо.

«Мертворожденная идея»

Глава багдадского аналитического центра «Политические решения» Хади Джало Мари, комментируя инициативу Макрона, подчеркнул огромные различия между ДАЕШ, против которой в свое время была оперативно созвана широкая международная коалиция с участием региональных стран, и движением ХАМАС.

По его словам, ДАЕШ «является трансграничной террористической организацией, в которую входят экстремисты разных национальностей и которая угрожает всем странам, включая Запад».

«ХАМАС — это палестинская группировка, борющаяся с Израилем только внутри Палестины, а не в других странах», — добавил он.

Хади Джало Мари подчеркнул, что идея французского президента способна вызвать очень негативную реакцию со стороны многих игроков, прежде всего в регионе.

В свою очередь старший научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока Чарльз Листер заметил, что любая попытка использовать ресурсы уже созданной коалиции во главе с США быстро приведет к трениям.

«Идея о том, что международное сообщество должно сформировать коалицию для борьбы с ХАМАС, — это чуть ли не худшая из возможных идей, — говорит он. — Это еще больше усугубит напряженность, расширит региональные разногласия и фактически гарантирует региональную эскалацию, которой все хотят избежать».

В свою очередь обозреватель газеты Le Figaro Жорж Мальбрюно заметил, цитируя свои источники, что высказывания Макрона смутили дипломатов, которые теперь не знают, как им поступать и следует ли развивать подобные инициативы. Он назвал концепцию коалиции против ХАМАС «мертворожденной идеей».

«Это показывает глубокое невежество в этой сфере со стороны некоторых советников Эмманюэля Макрона, если исключить вопросы с идеологией. В любом случае, подобная инициатива никогда не могла быть предпринята, даже при Николя Саркози и Франсуа Олланде. Опасная игра», — резюмирует Мальбрюно.

По его словам, сама дискуссия вокруг новой коалиции понижает статус Франции на Ближнем Востоке и может привести к внутренним беспорядкам.