6 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Первые слова выжившей после авиаудара палестинской девочки
Девочку, пережившую израильскую бомбардировку, спасли из-под завалов ее разрушенного дома и доставили в больницу Аль-Акса. #trtнарусском #палестина #девочка #палестинцы #палестинскаядевочка #газа #секторгаза #авиаудар #израиль #авиаударизраиля #бомбардировка #нападние #завалы #разрушения #альакса #больница #палестинскаябольница #больницаальакса #спасение #палестинскиедети #trtrussian
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