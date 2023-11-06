Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) назвали неприемлемыми слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ на его сайте.

«ОАЭ решительно осуждают постыдные и неприемлемые заявления министра по делам наследия Израиля Амихая Элияху о желании сбросить ядерную бомбу на сектор Газа», — отметили в министерстве.

«Такие заявления нарушают международное право и являются подстрекательством к совершению военных преступлений, они также заставляют всерьез опасаться по поводу намерения совершить акт геноцида», — говорится в сообщении.

Ранее слова израильского министра осудила Лига арабских государств, а также ряд арабских и неарабских стран. Венесуэла потребовала созвать заседание ООН по поводу его высказывания.

Как писал TRT на русском, министр по делам наследия Амихай Элияху, который представляет право-религиозный лагерь, назвал ядерный удар одним из вариантов действий в секторе Газа. В радиоэфире он выразил уверенность, что в этой части Палестины нет мирного населения.