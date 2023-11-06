Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Перед началом переговоров в здании МИД Фидан и Блинкен позировали для прессы.

Госсекретарь США до визита в Турцию совершил Ближневосточное турне, в рамках которого посетил Тель-Авив.

Как писал TRT на русском, шеф американской дипломатии находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Блинкен посетил Израиль Иорданию. После визита в Турцию он отправится в Японию, Республику Корея и Индия. Турне должно закончиться 10 ноября.