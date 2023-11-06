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Глава МИД Турции и госсекретарь США провели переговоры в Анкаре
Энтони Блинкен в рамках турне по Ближнему Востоку и Азии встретился в Турции с Хаканом Фиданом
Глава МИД Турции и госсекретарь США провели переговоры в Анкаре
Фото: AA / Others
6 ноября 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Перед началом переговоров в здании МИД Фидан и Блинкен позировали для прессы.

Госсекретарь США до визита в Турцию совершил Ближневосточное турне, в рамках которого посетил Тель-Авив.

Как писал TRT на русском, шеф американской дипломатии находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Блинкен посетил Израиль Иорданию. После визита в Турцию он отправится в Японию, Республику Корея и Индия. Турне должно закончиться 10 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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