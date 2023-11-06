Киев активизирует контакты с Вашингтоном на фоне усложнившейся дискуссии об американских пакетах помощи. Президент Украины Владимир Зеленский принял делегацию Палаты представителей Конгресса, которая представляла обе партии. В ее состав вошли демократ Майкл Куигли (штат Иллинойс), республиканец Джеймс Френч Гилл (Арканзас), а также демократ Стивен Линч (Массачусетс). Как заявил Зеленский, он «проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой», а также о «первоочередных потребностях сил обороны».

Этому предшествовала поездка в Вашингтон делегации украинских чиновников, представителей армии и советников, которые поделились списком потребностей в сфере обороны: это помощь американских морских пехотинцев в отрабатывании операций по десантированию с корабля на берег, новые средства противовоздушной обороны для уничтожения управляемых планирующих бомб, а также версия армейской тактической ракетной системы большой дальности ATACMS, которая ранее была поставлена по распоряжению Белого дома.

Сигналы о необходимости стабилизировать каналы помощи усилились и со стороны президента Украины.

«Надежная и долгосрочная поддержка позволит добиться общей победы и восстановления стабильности в Европе и мире», — отмечал недавно Владимир Зеленский.

Как обращает внимание Politico, за последние недели украинская сторона и ее европейские партнеры форсировали дипломатическую кампанию с целью оказать воздействие на США, потому что поддержка с их стороны, похоже, колеблется из-за желания администрации президента Джо Байдена любой ценой поддержать израильское вторжение в сектор Газа, а также из-за разногласий в контролируемой республиканским лагерем Палате представителей.

Существование проблем признают и сами американские законодатели. В ходе визита в Киев конгрессмен Куигли заметил, что в Конгрессе сейчас сложилась непростая ситуация по поводу необходимости помощи Украине. Он обратил внимание на вопрос с поставками боеприпасов калибра 155 миллиметров, необходимость в которых испытывает сейчас армия Израиля.

Судя по всему, интервенцию Израиля в Газу американская исполнительная власть пока склонна считать одним из своих важнейших приоритетов.

Проблемы вокруг спикера

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выражал уверенность в том, что на финальных этапах дебатов Палата представителей поддержит просьбу его страны о предоставлении дополнительных средств для ВСУ.

«Главное — это результат, есть голоса за закон или нет, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — И сейчас у нас есть все основания считать, что голоса за закон, который предоставит Украине дополнительный объем поддержки в Палате представителей США, есть».

В то же время Кулеба констатировал «огромное политическое противостояние» в Вашингтоне положениям законопроекта.

Несмотря на то что долгое время одной из основных проблем в согласовании закона о дополнительной помощи Киеву являлось отсутствие спикера Палаты представителей — третьего по значимости в иерархии США человека после президента и вице-президента, приход на этот пост Майка Джонсона не разрешил всех противоречий. Все, похоже, только усугубилось.

Так, после своего назначения Джонсон представил законопроект, предлагающий ограничить помощь Израилю лимитом в $14,3 млрд и компенсировать эту сумму сокращением бюджета Налогового управления США, которое было инициировано исполнительной властью в рамках президентской инициативы о борьбе с инфляцией. Выдвинутый Джонсоном документ также не предусматривает продолжение помощи Украине.

План нового спикера Палаты представителей отразил общие колебания в республиканском лагере по поводу поддержки Украины и стал прямым ответом на желание Белого дома увязать помощь Киеву с помощью израильской армии. Так, ранее президент США апеллировал к необходимости увеличения помощи обеим странам, утверждая, что это обеспечит «американскую безопасность на протяжении поколений».

Законопроект, представленный Джонсоном, поддерживает большая часть ультраправой фракции, которая и способствовала его избранию на пост спикера. Но Белый дом демонстрируют жесткую оппозицию подобным инициативам.

Война и рабочие места

Байден тем временем пытается изменить подходы в риторике относительно необходимости объединить пакеты помощи Израилю и помощи Украине. В одном из своих публичных выступлений президент США назвал американскую оружейную промышленность «арсеналом демократии», сделав откровенный намек на экономические выгоды от линий военной помощи.

«Когда мы используем деньги, выделенные Конгрессом, мы используем их для пополнения наших собственных запасов новым оборудованием. Оборудование, которое защищает Америку и производится в Америке», — подчеркнул глава Белого дома.

Эту линию поддержал глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед сенатским комитетом по ассигнованиям. «Когда мы отправляем нашим друзьям боеприпасы из наших арсеналов, деньги на пополнение наших запасов укрепляют нашу военную готовность, и мы инвестируем в американскую промышленность и американских рабочих», — отметил министр.

На этом фоне американские издания сообщили, что официальные лица администрации распространяют в Конгрессе тезисы, в которых утверждается, что отправка военной помощи за рубеж «полезна с точки зрения американских рабочих мест».

В частных беседах старший помощник в офисе одного из конгрессменов-республиканцев отметил, что администрация Байдена осознала «катастрофичность своих посланий» по поводу необходимости увеличения военной помощи.

«Было предпринято некоторое усилие, чтобы помочь администрации понять, что ее сообщения совершенно неадекватны, что она использует фразы, на которые республиканцы не реагируют, и не приводит убедительных аргументов», — констатирует чиновник.

Однако аналитики считают, что использование тезиса о рабочих местах для форсирования оружейных продаж представляет собой негативный шаг. Продажа оружия воюющим странам должна быть оправдана последствиями для безопасности и прав человека, а не рабочими местами и прибылью, пишет в своей аналитике Уильям Хартунг, старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Куинси.

«В случае с Украиной крайне важно продолжать поддерживать ее способность защищаться», — обращает внимание аналитик. Однако, по его словам, военная помощь Израилю, который ведет осаду сектора Газа, — «это другой вопрос».

«Это особенно верно в случае с Израилем, учитывая огромные человеческие разрушения, которые вызывает его нападение на Газу, и реальную опасность более широкой войны на Ближнем Востоке», — считает Хартунг.

По его словам, только демилитаризация внешней политики США и сокращение бюджета Пентагона, который стремительно приближается к $1 трлн в год, откроют путь к построению более мирной и устойчивой национальной экономики.

«Но главным приоритетом — особенно в отношении Израиля и Газы — должно быть прекращение убийств и прекращение войны, а не обсуждение экономических последствий расходов на вооружение», — резюмирует аналитик.