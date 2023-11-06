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Jerusalem Post: армия Израиля готовится к зимней кампании в Газе
В израильской армии уже распределено 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч одноразовых грелок
Jerusalem Post: армия Израиля готовится к зимней кампании в Газе
Фото: AA / Others
6 ноября 2023 г.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к продолжению боевых действий против ХАМАС в зимний период и начала масштабную работу по снабжению солдат специальным снаряжением. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Согласно заявлению военных, в армии уже распределено 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч одноразовых грелок.

Как отмечает газета, даже при решении вопроса с обмундированием и снаряжением, неясно, насколько ЦАХАЛ будет готов стратегически и тактически, учитывая отсутствие опыта боевых действий зимой. Эта проблема многократно возрастает, если учесть, что реальная дата окончания наземной операции в секторе Газа не определена.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 10 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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