Все больше стран мира выражают осуждение действий Израиля в Газе, пишет агентство Bloomberg. Самые разные государства мира — от России и Малайзии до Бразилии и Колумбии — осудили неизбирательные израильские авиаудары по гражданскому населению в Газе.

Несколько стран отозвали своих послов в Израиле в знак протеста против израильских бомбардировок. 4 ноября Турция также отозвала своего посланника из Тель-Авива и разорвала контакты с офисом премьер-министра Биньямином Нетаньяху.

МИД страны сообщил, что отозвал посла в Израиле для консультаций «в виду разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе, вызванной продолжающимися нападениями Израиля на мирное население».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированный визит в Израиль, который должен был состояться позднее в этом году.

«ХАМАС — это не террористическая организация, а группа освободителей, защищающих свою землю и народ. Мы никогда не допустим убийства детей», — подчеркнул турецкий лидер.

Анкара также приостановила планы энергетического сотрудничества с Израилем.

Боливия стала первой страной, разорвавшей дипломатические отношения с Израилем из-за продолжающихся атак по палестинскому эксклаву. Колумбия, Гондурас, Иордания и Бахрейн отозвали своих дипломатов для консультаций.

Чили, где проживает самое большое палестинское население за пределами арабского мира, также сообщило, что отзывает своего посла из Тель-Авива в знак протеста против «неприемлемых нарушений международного гуманитарного права» Израилем.

Президент Бразилии Лула да Силва прямо назвал разворачивающиеся в Газе события «геноцидом».

Позиция мусульманского мира

Bloomberg пишет: Иордания была второй после Египта арабской страной, признавшей Израиль и установившей с ним дипломатические отношения в 1994 году.

Вскоре после операции ХАМАС «‎Наводнение Аль-Аксы»‎ 7 октября CNN взял интервью у королевы Иордании Рании аль-Абдаллы. Журналист телеканала спросил мнение королевы о действиях ХАМАС. Королева Рания в ответ сосредоточилась на осуждении израильских бомбардировок жителей Газы и «двойных стандартов» Запада.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что «Израиль стал слишком высокомерным при поддержке США и Европы».

«Это уровень безумия — позволять убивать людей, убивать младенцев, бомбить больницы и разрушать школы. Это верх варварства в этом мире», — подчеркнул политик.

Бахрейн, который в 2020 году установил дипломатические отношения с Израилем в рамках «‎Авраамических соглашений»‎, отозвал своего посланника в Тель-Авиве и объявил о разрыве любых экономических отношений с израильтянами.

ОАЭ, также установившие отношения с Израилем в 2020 году, осудили удары по Газе, назвав их «‎непропорциональными»‎.

Западные страны сокращают поддержку Израиля

В Тель-Авиве вскоре после операции ХАМАС 7 октября прошел настоящий «‎‎парад» западных лидеров, предлагающих солидарность и поддержку, отмечает Bloomberg. В Израиле с визитами побывали лидеры США, Франции, Германии и ЕС. Президент Джо Байден предложил Израилю экстренную военную помощь на $14 млрд — больше Вашингтон направляет только Украине.

Такой уровень поддержки со стороны Запада воодушевил кабмин Нетаньяху и развязал руки военному руководству страны. Однако когда израильские истребители поднялись в небо над Газой и подвергли сектор бомбардировкам, убив тысячи людей, мировое сообщество встало на сторону палестинцев. Это вызвало большое удивление в Израиле, пишет Bloomberg.

Многие мировые лидеры призвали обе стороны к прекращению огня, чтобы позволить доставить больше гуманитарной помощи в Газу.

На фоне израильских ударов по эксклаву и растущего количества погибших палестинцев — по данным Минздрава сектора с начала боев погибли уже свыше 9 тыс. человек — политики Запада отказались от безоговорочной поддержки Израиля, пишет газета Financial Times (FT).

Причиной такого смещения фокуса стало растущее давление со стороны государств Ближнего Востока и Южной Америки, отмечает издание.

«Нам нужно сделать больше для защиты палестинского гражданского населения», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября после встречи с Нетаньяху.

Американский дипломат заявил, что дал премьеру «совет, который могут дать только лучшие друзья» о том, как Израиль может защитить гражданское население, продолжая свою военную операцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне растущего недовольства действиями Парижа и запретов на пропалестинские демонстрации в стране призвал к гуманитарной паузе в Газе.

«Борьба с терроризмом не оправдывает жертвы среди мирного населения», — подчеркнул французский лидер.

В середине ноября Франция намерена провести конференцию по гуманитарной помощи Газе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече 2 ноября сосредоточили внимание на «гуманитарном кризисе в секторе Газа». Однако оба политика постарались в своих коммюнике не упоминать Израиль и его авиаудары по эксклаву, отмечает газета.

По данным FT, лидеры ЕС отклонили просьбы Нетаньяху надавить на Египет, чтобы тот открыл границу с Газой и принял палестинских беженцев.

Лидеры Евросоюза, встретившиеся на прошлой неделе в Брюсселе, выразили сожаление по поводу «всех потерь среди гражданского населения» и призвали к «защите всех гражданских лиц» и «гуманитарным коридорам и паузам для гуманитарных нужд».

Поддержка ослабевает даже в США

Как пишет газета Times of Israel, опросы показывают, что все меньше молодых американцев поддерживают Израиль на фоне войны с ХАМАС.

Издание отмечает: молодые избиратели в США с меньшей вероятностью поддержат Израиль, особенно заметно этот показатель снизился среди сторонников Демократической партии. В целом американцы опасаются быть втянутыми в очередную войну на Ближнем Востоке.

Опрос провело агентство Quinnipiac. Респондентам был задан вопрос: «Одобряете или не одобряете вы то, как Израиль реагирует на атаку ХАМАС 7 октября?»

Более половины американцев в возрасте старше 34 лет одобрили действия Израиля и 35% не одобрили. В группе старше 50 лет уровень поддержки Израиля — 58%. Однако в возрастной группе 18-34 лет этот показатель упал до рекордно низких значений: только 32% молодых американцев поддержали действия кабинета Нетаньяху.

Осуждение Израиля с трибуны ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш, говоря об операции ХАМАС 7 октября, заявил, что она «произошла не в вакууме», добавив: «палестинский народ подвергается 56-летней удушающей оккупации».

В ответ постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о возмущении словами Гутерриша и призвал генсека уйти в отставку. Дипломат также призвал западных союзников в ООН осудить слова Гутерриша. Однако даже Германия, которая ранее демонстрировала безоговорочную поддержку Израиля, отклонила этот призыв.

«Генеральный секретарь ООН, конечно, пользуется доверием правительства Германии», — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт.

Израильское давление на всемирную организацию и попытки замолчать жертвы среди мирного населения в Газе не сработали. Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям и Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщают о катастрофической ситуации в секторе, вызванной израильской блокадой — с 8 октября Израиль ограничил поставки воды, продовольствия и топлива в Газу.

Для ООН текущий конфликт стал крупнейшим по количеству жертв среди сотрудников организации: с 7 октября в Газе погибли 88 сотрудников ООН, в том числе от израильских авианалетов.