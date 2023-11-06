Конфликт Израиля и Палестины почти так же стар, как и ООН. Первая война палестинцев и израильтян началась еще в 1948 году, спустя всего три года после создания всемирной организации. Но вряд ли когда-либо ООН переживала так много экзистенциальных проблем, как в прошлом месяце, пишет газета Politico.

Среди проблем — невозможность государств прийти к единой позиции в Совбезе, обвинения руководства организации в «‎предвзятости»‎ и гибель сотрудников в Газе. С начала конфликта 7 октября в секторе погибли 88 сотрудников ООН — больше, чем в каком-либо другом конфликте.

В каком-то смысле дебаты в ООН отражают борьбу в других институтах — от Госдепа США до исполнительных органов Европейского Союза — по поводу подхода к новой войне на Ближнем Востоке, пишет Politico.

Разногласия в ООН выходят за пределы государств-членов и затрагивают сотрудников, которые работают в различных подразделениях организации, таких как отделы по делам беженцев и здравоохранения.

В середине октября в отставку ушел Крейг Мохайбер, высокопоставленный комиссар ООН по правам человека. Он написал прощальное письмо, в котором оплакивал неспособность ООН остановить то, что он назвал «хрестоматийным примером геноцида» против палестинского народа.

Скандал с израильской делегацией

Генсек ООН Антониу Гутерриш в середине октября с трибуны организации заявил, что операция ХАМАС «‎возникла не в вакууме»‎ и уточнил: это стало следствием израильской оккупации.

В ответ израильские официальные лица призвали Гутерриша уйти в отставку и обвинили его в оправдании операции ХАМАС, хотя дипломат и осудил их.

Постпред Израиля Гилад Эрдан в знак протеста против Гутерриша надел на костюм желтую звезду, которую евреи обязаны были носить во время Холокоста.

По данным Politico, поведение делегации Израиля и призывы к Гутерришу уйти в отставку разозлили некоторых дипломатов организации, где принято соблюдать нормы дипломатического протокола.

Ряд опрошенных газетой дипломатов заявили, что генсек ООН часто занимает позиции, противоречащие интересам отдельного государства, если он считает, что это соответствует принципам ООН. Однако поведение делегации Израиля нарушает не только протоколы, но и принятые в организации нормы приличия.

«ООН как рабочая среда уникальна», — сказал один из дипломатов всемирной организации. — «Люди не кричат друг на друга в коридорах или что-то в этом роде».

Напряжение в ООН растет

По словам дипломатов и официальных лиц, опрошенных Politico, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке нарастает разочарование реакцией организации на ближневосточный конфликт. Неофициальные встречи по совершенно не связанным темам неизбежно поворачиваются в сторону Ближнего Востока, отмечает издание. И ситуация становится хуже по мере роста числа погибших сотрудников ООН.

«Вы можете почувствовать это напряжение — это определенно большой кризис. Цифры просто ошеломляют», — заявил Politico дипломат из страны-члена Совбеза. — «Это усиливает разочарование, которое вы буквально чувствуете в коридорах ООН».

Война Израиля и Палестины вновь подняла вопрос о том, насколько эффективна и полезна ООН, насколько это подходящая площадка для решения проблем — или же это просто место для выражения недовольства.

Конфликты в Совбезе

Совет Безопасности — самый влиятельный орган ООН — сразу же раскололся в вопросе конфликта Израиля и Палестины. Члены Совета разошлись во мнениях относительно того, уместно ли призывать к прекращению огня, говорить ли о том, что Израиль имеет право на самооборону и стоит ли включить осуждение авиаударов по мирному населению в Газе.

США требовали от стран осудить ХАМАС поименно. Однако некоторые государства, как сообщает газета, отказались, отдав предпочтение общему осуждению нападений на мирное население.

В последующие дни Россия и США спорили по поводу текстов потенциальных резолюций Совбеза. Обе страны обвиняли друг друга в недобросовестности и предлагали различные варианты решения ситуации.

Вашингтон, в частности, сопротивляется призывам к прекращению огня, заявляя, что такой шаг подорвет способность Израиля защитить себя. Вместо этого США настаивают на «гуманитарных паузах» — затишья в боевых действиях, которые могут длиться всего несколько часов.

Раскол по резолюции

До сих пор Совбез, куда входят 15 членов, не смог принять ни одну резолюцию по ближневосточному конфликту.

Но Генассамблея ООН, состоящая из 193 членов, где у стран нет права вето, подавляющим большинством голосов приняла необязывающую резолюцию под руководством Иордании и других арабских государств. Документ призывает обе стороны к гуманитарному перемирию. В конечном итоге эта мера была принята 121 голосом за, 14 против и 44 воздержавшимися.

США проголосовали против резолюции, отчасти потому, что там не было конкретного осуждения ХАМАС и не упоминались израильские заложники. Но даже некоторые традиционные союзники США, такие как Австралия и Великобритания, не проголосовали против, а лишь воздержались.

Союзники США изо всех сил пытаются учесть множество интересов, голосуя в ООН. В частности, Париж и другие западные страны стремятся сохранить хорошие связи с арабскими странами, при этом не расстраивая Израиль или Вашингтон.

Результаты голосования по иорданской резолюции резко контрастируют с резолюциями США против войны России в Украине, которые получили более 140 голосов «‎за»‎.

В любом случае, резолюция Генассамблеи — в отличие от резолюции Совбеза — имеет необязательный характер. То, что ООН проголосовала «‎за»‎ этот документ, очевидно, не сможет остановить войну Израиля и Палестины.