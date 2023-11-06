ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Тысячи людей по всей планете выходят на пропалестинские митинги
Тысячи людей по всему миру продолжают выходить на митинги солидарности с палестинцами, в то время как Израиль вот уже почти месяц ни на минуту не прекращает жесточайшие бомбардировки осажденного сектора Газа. #trtнарусском #митинг #палестина #газа #израиль #акция #демонстрация #толпа #солидарность #поддержка #поддержкапалестины #бомбардировка #осаждение #геноцид #авиаудары #помощь #помощьпалестине #новостипалестины #trtrussian
бьтьбт / Others
6 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us