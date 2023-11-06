Тысячи людей по всей планете выходят на пропалестинские митинги

Тысячи людей по всему миру продолжают выходить на митинги солидарности с палестинцами, в то время как Израиль вот уже почти месяц ни на минуту не прекращает жесточайшие бомбардировки осажденного сектора Газа. #trtнарусском #митинг #палестина #газа #израиль #акция #демонстрация #толпа #солидарность #поддержка #поддержкапалестины #бомбардировка #осаждение #геноцид #авиаудары #помощь #помощьпалестине #новостипалестины #trtrussian